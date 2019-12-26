Какой налог будут платить многодетные семьи за имущество в Смоленске

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-26T17:19:36+03:00

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Для владельцев квартир, комнат и домов законодатель предусмотрел налоговый вычет. Для жилых домов, независимо от их количества, он гарантирует 50 квадратных метров необлагаемой налогом общей площади, для квартиры и части дома - 20 квадратных метров. В отношении комнаты налог уменьшается на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров. За получением этих вычетов собственнику нет необходимости обращаться в налоговые органы. Сотрудники инспекции все вышеперечисленное учтут при расчете налога на имущество для всех объектов.

Дополнительные налоговые преференции получат многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Большая семья уменьшает размер налога на кадастровую стоимость еще на 5 квадратных метров общей площади квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

– Расчет прост. Если в квартире, к примеру, проживает четверо детей, то к необлагаемой налогом площади прибавляется еще. 15 квадратных метров, разъясняет начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Александр Лукьянов. – Причем, льготы распространяются на один объект недвижимости каждого вида. То есть, и на дом, и на квартиру, если в собственности есть и то, и другое.

Вычет применяется и для одного из земельных участков многодетных семей. Имея площадь 600 квадратных метров, налог платить вообще не придется. Если же земли у семьи больше, чем шесть соток, можно рассчитывать на вычет.

ИСТОЧНИК KP.RU