2019-12-27T07:01:07+03:00
Происшествия

Страшное лобовое ДТП произошло на Московском шоссе в Смоленске

Пострадавшим понадобилась помощь спасателей и врачей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Страшное лобовое ДТП произошло на Московском шоссе в Смоленске. Столкнулись Volkswagen Touran и Great Wall Hover. Авария произошла в 18.12 26 декабря при подъеме на Таборную гору.

- Серьёзный лобовой удар. Пробка от нефтебазы. Скорая на месте, - сообщили очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

На помочь пострадавшим выезжали пять сотрудников МЧС в составе автоцистерны.

- Пострадавшие оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение, - сообщает ведомство.

Ранее смоленские полицейские просили отозваться очевидцев ДТП с двумя погибшими. Авария произошла утром 30 ноября на 67-м километре автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» под Дорогобужем. Столкнулись «ГАЗ» и «Шкода».

А в Смоленске автомобиль загорелся на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. И еще один после заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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