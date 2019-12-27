Страшное лобовое ДТП произошло на Московском шоссе в Смоленске
Страшное лобовое ДТП произошло на Московском шоссе в Смоленске. Столкнулись Volkswagen Touran и Great Wall Hover. Авария произошла в 18.12 26 декабря при подъеме на Таборную гору.
- Серьёзный лобовой удар. Пробка от нефтебазы. Скорая на месте, - сообщили очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
На помочь пострадавшим выезжали пять сотрудников МЧС в составе автоцистерны.
- Пострадавшие оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение, - сообщает ведомство.
Ранее смоленские полицейские просили отозваться очевидцев ДТП с двумя погибшими. Авария произошла утром 30 ноября на 67-м километре автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» под Дорогобужем. Столкнулись «ГАЗ» и «Шкода».
А в Смоленске автомобиль загорелся на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. И еще один после заправки.
ИСТОЧНИК KP.RU