В Смоленске введен режим повышенной готовности
В Смоленске введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава города Андрей Борисов. Документ предполагает, что все новогодние праздники полицейские, спасатели, коммунальщики и власти должны нести дежурство и оперативно среагировать в случае возникновения внештатной ситуации. Кроме того, в случае ЧП дежурные бригады должны оперативно его ликвидировать.
Ранее центр города украсили к новогодним праздникам. Разноцветные гирлянды появились на елках напротив здания областной администрации и гимназии Пржевальского, а в парке заработало несколько фотозон и колесо обозрения. А в самом парке устанавливают видеокамеры. 16 устройств будут передавать все происходящее в Лопатинском саду в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU