2019-12-27T07:18:39+03:00
Общество

В Смоленске введен режим повышенной готовности

Быть на чеку все новогодние праздники предстоит полицейским, коммунальщикам, спасателям и чиновникам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава города Андрей Борисов. Документ предполагает, что все новогодние праздники полицейские, спасатели, коммунальщики и власти должны нести дежурство и оперативно среагировать в случае возникновения внештатной ситуации. Кроме того, в случае ЧП дежурные бригады должны оперативно его ликвидировать.

Ранее центр города украсили к новогодним праздникам. Разноцветные гирлянды появились на елках напротив здания областной администрации и гимназии Пржевальского, а в парке заработало несколько фотозон и колесо обозрения. А в самом парке устанавливают видеокамеры. 16 устройств будут передавать все происходящее в Лопатинском саду в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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