СЕГОДНЯ 06:31 2019-12-31T06:31:24+03:00

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В Смоленске остановилось новое колесо обозрения, сообщают администратиры одноименного паблика ВКонтакте. Аттракцион перестал работать из-за непогоды.

- В связи с сильным порывистым ветром, работа "Колеса Обозрения" временно остановлена по технике безопасности, - сообщается в соцсетях. О времени возобновления работы не говорится.

Кроме того, по информации сообщества, если позволит погода, карусель будет работать в новогоднюю ночь. Стоимость билета за 8 минут катания - 180 рублей. Детям до 5 лет вход свободный.

Напомним, новое колесо обозрение заработало 25 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU