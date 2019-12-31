Смоляне жалуются на ужасный гололед
Смоляне жалуются на ужасный гололед. Фотографии скользких улиц появились в ряде пабликов соцсетей. Жители столицы региона отмечают, что пройти по ряду пешеходных дорожек невозможно - город превратился в каток.
Между тем, сотрудники городской администрации сообщили, что коммунальщики ведут активную борьбу с гололедом.
- В связи с погодными условиями основные силы коммунальных служб города сконцентрированы на обработке тротуаров и пешеходных маршрутов антигололёдными средствами, - прокомментировали представители властей.
В городе работает техника и бригады коммунальщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU