СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-31T07:04:06+03:00

Жители региона публикуют фотографии скользких улиц и предупреждают друг друга быть осторожными

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Смоляне жалуются на ужасный гололед. Фотографии скользких улиц появились в ряде пабликов соцсетей. Жители столицы региона отмечают, что пройти по ряду пешеходных дорожек невозможно - город превратился в каток.

Между тем, сотрудники городской администрации сообщили, что коммунальщики ведут активную борьбу с гололедом.

- В связи с погодными условиями основные силы коммунальных служб города сконцентрированы на обработке тротуаров и пешеходных маршрутов антигололёдными средствами, - прокомментировали представители властей.

В городе работает техника и бригады коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU