2019-12-31T08:15:21+03:00
Общество

В Смоленске на Рождество продлят работу автобуса №22

Транспорт будет перевозить пассажиров до двух часов ночи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: МУП "Автоколонна 1308".Фото: МУП "Автоколонна 1308".
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В Смоленске на Рождество продлят работу автобуса №22, сообщает МУП "Автоколонна 1308" . Транспорт будет перевозить пассажиров до двух часов ночи.

- С 6 на 7 января 2020 года автобусы, курсирующие по маршруту «ул. Автозаводская – 8-й мкр. (Киселевка)» будут работать следующим образом: от ул. Автозаводской транспорт отправится до 8-го мкр. (Киселевки) в 22:00, 22:40, 23:25, 0:10, 0:50, 1:30, 2:10, а от 8-го мкр. (Киселевки) до ул. Автозаводской в 22:00, 22:40, 23:25, 0:10, 0:50, 1:35, 2:00, - сообщили сотрудники муниципального предприятия.

О корректировках в движении муниципальных автобусов можно ознакомиться здесь, междугородних - здесь. Также есть изменения в графике движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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