2019-12-31T09:04:36+03:00
Происшествия

Под Смоленском задержан вандал, разгромивший кладбище

Мужчина назвал причиной поступка состояние опьянения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Под Смоленском задержан вандал, разгромивший кладбище в Дорогобужском районе в ноябре 2019 года, сообщили сотрудники регионального УМВД. Мужчина признался, что повредил плиты и ограждения на нескольких могилах, когда находился в нетрезвом состоянии. - В отношении ранее судимого 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», - сообщили в полиции.

Напомним, сигналы о вандализме забили местные жители. Люди писали в соцсетях, что на кладбище кто-то постоянно переворачивает памятники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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