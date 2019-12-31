СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-31T11:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоляне просят открыть пешеходный мост в Заднепровье к заводу КДМ. Людям приходится перебегать через железнодорожные пути, рискуя жизнью. О проблеме сообщил паблик "Черный список | Смоленск" ВКонтакте.

- После того, как завод перешел на собственное теплообеспечение, переправа через железнодорожные пути, перестала находиться под его ведением, так как магистральный теплопровод перестал обеспечить теплом завод. И на данный момент, возможно, мост отошёл под надзор администрации. И его взяли и закрыли, оградив путь пешеходам, - сообщается в паблике.

По информации автора поста, люди бегают через ж/д пути, кто-то перелезает через ограждение, подвергая себя опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU