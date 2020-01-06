2020-01-06T10:26:34+03:00
Общество

Трамвайные пути на улице 25 сентября начинают разрушаться

Крошится покрытие в межпутье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Трамвайные пути на улице 25 сентября начинают разрушаться, сообщает паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте. Местами на проезжей части раскрошилась плитка в межпутье.

Напомним, трамвайные пути ремонтировали осенью 2019 года. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее появилась информация о ремонте пешеходного моста через Рачевку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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