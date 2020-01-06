Трамвайные пути на улице 25 сентября начинают разрушаться
Крошится покрытие в межпутье
Фото: ВКонтакте.
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Трамвайные пути на улице 25 сентября начинают разрушаться, сообщает паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте. Местами на проезжей части раскрошилась плитка в межпутье.
Напомним, трамвайные пути ремонтировали осенью 2019 года. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее появилась информация о ремонте пешеходного моста через Рачевку.
ИСТОЧНИК KP.RU