12 Янв. 2020 2020-01-12T11:57:02+03:00

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Улицы Смоленска снова превратились в каток. Жители столицы региона публикуют в соцсетях фотографии, свидетельствующие о некачественной посыпке дорог. После снегопада плюсовая температура резко сменилась на минус и на улице появился гололед.

- Как только на улице температура опускается ниже 0 город превращается в каток. Неужели так трудно посыпать дорожки, что песка мало что ли? Ходить невозможно, выходишь и дорога превращается в квест под названием не упасть и ничего не сломать! Я конечно понимаю, что кто ездит на машинах им все равно, а обычным то людям, что летать что ли? - задаются вопросом местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU