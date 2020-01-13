Смоленские полицейские активизируют работу по пресечению коррупции

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:24:11+03:00

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Смоленские полицейские активизируют работу про пресечению коррупции в области реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на рабочую встречу губернатора Алексея Островского и начальника регионального УМВД Василия Салютина.

- Весь экономический блок полиции будет задействован на раскрытие и выявление этих преступлений, в том числе, указанная работа будет строиться в тесном взаимодействии с контрольным Департаментом Смоленской области (Департаментом по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, - прим. ред.). Мы постараемся сделать так, чтобы ни одна копейка бюджета мимо национальных проектов не ушла, - сказал Василий Салютин.

ИСТОЧНИК KP.RU