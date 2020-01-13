В Смоленске вручили награды журналистам региональных СМИ

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:20:01+03:00

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В День российской печати спикер регионального парламента Игорь Ляхов встретился с победителями и лауреатами областного журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Смоленской областной Думы и представительных органов муниципальных образований за 2019 год. Наград удостоились 12 СМИ и ряд авторов.

Победителями среди областных печатных изданий стали газеты «Рабочий путь» и «Комсомольская правда. Смоленск»; среди редакций районных газет – «Вести Привопья» (Ярцевский район), «Вяземский вестник», «Край Дорогобужский», «Краснинский край», «Рославльская правда», «Сафоновская правда» и «Сельская новь» («Починковский район»). Среди электронных СМИ отмечены радиоканалы «Авторадио», «Русское радио», «Радио Мир», «Европа +», «Ретро FM», «Смоленская весна» и ВГТРК «Смоленск» и др.

– СМИ это огромное оружие, это то, что может существенно влиять на умы, на последующие поступки наших граждан, – подчеркнул спикер регионального парламента. – Вы принципиально излагаете свою позицию, излагаете так, как она пролегает через призму вашей души, призму вашего воспитания, систему ваших взглядов и я вам благодарен за это. Благодарен за то, что вы стараетесь позитивно больше показывать те вопросы и моменты, которые происходят в нашем регионе. Так и должно быть: созидая будешь сохранять, разрушая будешь разрушать.

ИСТОЧНИК KP.RU