Две машины с огромной партией сигарет задержали в Смоленской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:05:35+03:00

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Две машины с огромной партией сигарет украинского и белорусского производства задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба Смоленской таможни. Табак перевозили за фальшстенкой.

- В тайниках находилось 63 тысячи пачек сигарет. По документам транспорт следовал без груза. Автомобили были переданы для дальнейшей проверки и принятия решения сотрудникам полиции, - сообщили в Смоленской таможне.

Ранее более 330 упаковок снюса нашли в ТРЦ в Смоленске. Обнаружить запрещенный табак удалось в ходе рейда правоохранителей и представителей управления Роспотребнадзора.

В поле зрения правоохранителей владелец торговой точки уже попадал: ранее в павильоне были обнаружены и изъяты 30 упаковок снюса.

ИСТОЧНИК KP.RU