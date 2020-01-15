Две машины с огромной партией сигарет задержали в Смоленской области
Две машины с огромной партией сигарет украинского и белорусского производства задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба Смоленской таможни. Табак перевозили за фальшстенкой.
- В тайниках находилось 63 тысячи пачек сигарет. По документам транспорт следовал без груза. Автомобили были переданы для дальнейшей проверки и принятия решения сотрудникам полиции, - сообщили в Смоленской таможне.
Ранее более 330 упаковок снюса нашли в ТРЦ в Смоленске. Обнаружить запрещенный табак удалось в ходе рейда правоохранителей и представителей управления Роспотребнадзора.
В поле зрения правоохранителей владелец торговой точки уже попадал: ранее в павильоне были обнаружены и изъяты 30 упаковок снюса.
ИСТОЧНИК KP.RU