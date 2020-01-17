Смолянин стал дворником за отказ платить за содержание сына

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:24:59+03:00

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Смолянин попал на общественные работы за отказ платить за содержание сына, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Мужчина задолжал ребенку более 200 тысяч рублей.

- Должник отказывался идти на контакт и не спешил гасить долг: не был официально оформлен, чтобы отчислять ребенку необходимые для его содержания деньги, редко отвечал на звонки приставов, а по месту регистрации не появлялся, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Тогда приставы разыскали должника и доставили в подразделение управления. Кроме того, суд приговорил его к 70 часам общественных работ. Все это время мужчина отработал, вручную убирая снег с тротуаров. В настоящее время отец стал исправляться и перечисляет ребенку необходимые деньги.

Ранее в Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща". Бывший руководитель подозревается в крупной растрате. В результате его действий парку был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU