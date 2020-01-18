18 Янв. 2020 2020-01-18T11:52:27+03:00

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35 домов останутся без горячей воды в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. С 20 по 24 января "Смоленсктеплосеть" проведет освидетельствование тепловых пунктов. В связи с этим горячая вода может быть отключена по следующим адресам:

Жукова 8, 8А

Исаковского 18, 20

Кирова 25, 25А, 25Б, 25В, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г (д/с «Сказка»), 29В,

1-й Краснинский пер. 20, Николаева 21А

Крупской 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 59, 61, 61А, 61Б, 63/2, 65, 65А,

25 Сентября 18/2

Октябрьской рев. 5, 7 (детская поликлиника), 7А (сш № 14), пер. Смирнова 3/4, 3/4 А

Сотрудники городской администрации предупреждают: если оборудование не будет нуждаться в ремонте, подачу горячей воды возобновят в течение нескольких часов.

Ранее стало известно, что с 1 февраля начнутся работы по замене канализационного коллектора на улице Николаева. В связи с этим будут демонтированы трамвайные рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU