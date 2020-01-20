Около 5 тысяч смолян искупались на праздник Крещения
Для совершения обряда были подготовлены 42 места
Фото: пресс-служба регионального МЧС.
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Около 5 тысяч смолян искупались на праздник Крещения в специально оборудованных купелях и прорубях, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Обряд можно было совершить в ночь с 18 января и до вечера 19-го. Ранее в храмах и у иорданей прошли торжественные богослужения.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие по разным подсчетам от 14 до 16,5 тысяч человек.
Считается, что купание в ночь на 19 января и омовение водой помогает избавиться от грехов и придает верующими силу и здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU