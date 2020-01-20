2020-01-20T08:01:00+03:00
Общество

Около 5 тысяч смолян искупались на праздник Крещения

Для совершения обряда были подготовлены 42 места
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба регионального МЧС.Фото: пресс-служба регионального МЧС.
Изменить размер текста:

Около 5 тысяч смолян искупались на праздник Крещения в специально оборудованных купелях и прорубях, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Обряд можно было совершить в ночь с 18 января и до вечера 19-го. Ранее в храмах и у иорданей прошли торжественные богослужения.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие по разным подсчетам от 14 до 16,5 тысяч человек.

Считается, что купание в ночь на 19 января и омовение водой помогает избавиться от грехов и придает верующими силу и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоматизация оформления транзитных деклараций в Смоленской таможне набирает обороты
В Смоленской области ищут молодого парня
Молодые лоси попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье
В Смоленске на проспекте Гагарина произошло серьезное массовое ДТП
Около 5 тысяч смолян искупались на праздник Крещения
В Смоленске ночью сгорела иномарка
В Смоленской области православные отмечают праздник Крещения Господне
Известна дата выхода третьей программы о поисках смоленского подростка
35 домов останутся без горячей воды в Смоленске
Десятки нераспроданных к праздникам сосен обнаружили в поле под Смоленском
Смоленский губернатор прокомментировал взрыв в Велиже
Улицу Николаева в Смоленске начнут ремонтировать с февраля
В Смоленске разыскивают свидетелей смертельной аварии с пешеходом
В Смоленске за ветеранами закрепят волонтеров
Смолянин стал дворником за отказ платить за содержание сына
В колонию под Смоленском пытались провезти алкоголь и телефоны
Родительский форум начал работу в Смоленске
В Смоленске столкнулись трамвай и такси
После похода в гости смолянка осталась без 60 тыс. рублей
В Смоленске на крепостной стене появятся тени боевых действий
В Смоленске зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ
В Смоленске показали облик горнолыжного комплекса у крепостной стены