20 Янв. 2020 2020-01-20T08:01:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 5 тысяч смолян искупались на праздник Крещения в специально оборудованных купелях и прорубях, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Обряд можно было совершить в ночь с 18 января и до вечера 19-го. Ранее в храмах и у иорданей прошли торжественные богослужения.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие по разным подсчетам от 14 до 16,5 тысяч человек.

Считается, что купание в ночь на 19 января и омовение водой помогает избавиться от грехов и придает верующими силу и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU