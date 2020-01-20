В Смоленске на проспекте Гагарина произошло серьезное массовое ДТП
В Смоленске на проспекте Гагарина произошло серьезное массовое ДТП, сообщают очевидцы в паблике drive2_smolensk ВКонтакте. Авария произошла вечером 19 января у физинститута.
По информации автомобилистов, виновник ДТП был нетрезв. Сообщается, что пострадали шесть машин.
- Картина на месте была интересная, - отмечают очевидцы в соцсетях.
Фото: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.
Ранее полицейские разыскивали свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.
ИСТОЧНИК KP.RU