20 Янв. 2020 2020-01-20T08:24:37+03:00

Очевидцы утверждают, что виновник аварии был нетрезв

Изменить размер текста: A A

В Смоленске на проспекте Гагарина произошло серьезное массовое ДТП, сообщают очевидцы в паблике drive2_smolensk ВКонтакте. Авария произошла вечером 19 января у физинститута.

По информации автомобилистов, виновник ДТП был нетрезв. Сообщается, что пострадали шесть машин.

- Картина на месте была интересная, - отмечают очевидцы в соцсетях.

Фото: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Ранее полицейские разыскивали свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.

ИСТОЧНИК KP.RU