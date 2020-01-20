2020-01-20T08:24:37+03:00
Происшествия

В Смоленске на проспекте Гагарина произошло серьезное массовое ДТП

Очевидцы утверждают, что виновник аварии был нетрезв
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.Фото: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
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В Смоленске на проспекте Гагарина произошло серьезное массовое ДТП, сообщают очевидцы в паблике drive2_smolensk ВКонтакте. Авария произошла вечером 19 января у физинститута.

По информации автомобилистов, виновник ДТП был нетрезв. Сообщается, что пострадали шесть машин.

- Картина на месте была интересная, - отмечают очевидцы в соцсетях.

Фото: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

Фото: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Ранее полицейские разыскивали свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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