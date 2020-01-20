20 Янв. 2020 2020-01-20T09:28:40+03:00

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Молодые лоси попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье: животные пришли полакомиться солью на солонец. Видеокадры, как обитатели национального парка кушают, опубликовал паблик "Живая природа" ВКонтакте.

Работники Поозерья регулярно подкармливают животных, ведь соль лосям очень необходима для правильного обмена веществ. Ученые установили, что в течение суток лось может съедать несколько ее килограммов.

Видео: паблик "Живая природа" ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/755627" frameborder="0"></iframe> Молодые лоси попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье.Видео: паблик "Живая природа" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU