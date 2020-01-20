В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки
78-летняя женщина госпитализирована в КБСМП
В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Инцидент случился в 17.20 19 января на улице Крупской.
По информации полицейских, пенсионерка ехала в общественном транспорте 41-го маршрута и не удержалась во время движения. Прибывшие на место аварии медики, доставили женщину в "Красный Крест".
Ранее полицейские разыскивали свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.
ИСТОЧНИК KP.RU