20 Янв. 2020 2020-01-20T11:07:50+03:00

В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Инцидент случился в 17.20 19 января на улице Крупской.

По информации полицейских, пенсионерка ехала в общественном транспорте 41-го маршрута и не удержалась во время движения. Прибывшие на место аварии медики, доставили женщину в "Красный Крест".

Ранее полицейские разыскивали свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.

ИСТОЧНИК KP.RU