В Красном Бору пройдут соревнования по бердингу на "Кубок Смоленска"

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:02:43+03:00

Участники познакомятся с теми видами птиц, которые остались в регионе на зимовку

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В Красном Бору рядом с озером Ключевое пройдут соревнования по бердингу на "Кубок Смоленска-2020". Участники познакомятся с теми видами птиц, которые остались в регионе на зимовку.

- Зимой птицы собираются около жилья человека, поэтому вам не потребуется лезть в дебри за своей «синей птицей», - отмечают организаторы. - Соревнование состоит в том, чтобы за определенное время сфотографировать, а затем правильно определить как можно больше видов птиц. Победителей и участников ждут призы от Национального Парка «Смоленское Поозерье».

Внимание! Для участия необходим организационный взнос. Узнать подробнее о соревнованиях, ознакомиться с регламентом и скачать форму заявки можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU