В Красном Бору пройдут соревнования по бердингу на "Кубок Смоленска"
В Красном Бору рядом с озером Ключевое пройдут соревнования по бердингу на "Кубок Смоленска-2020". Участники познакомятся с теми видами птиц, которые остались в регионе на зимовку.
- Зимой птицы собираются около жилья человека, поэтому вам не потребуется лезть в дебри за своей «синей птицей», - отмечают организаторы. - Соревнование состоит в том, чтобы за определенное время сфотографировать, а затем правильно определить как можно больше видов птиц. Победителей и участников ждут призы от Национального Парка «Смоленское Поозерье».
Внимание! Для участия необходим организационный взнос. Узнать подробнее о соревнованиях, ознакомиться с регламентом и скачать форму заявки можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU