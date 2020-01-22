2020-01-22T07:41:53+03:00
Происшествия

В Смоленске напротив ТРЦ сбили пешехода

Авария произошла на улице 25 Сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске напротив ТРЦ "Макси" сбили пешехода, сообщают пользователи паблика drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло в районе 20.00 21 января на улице 25 Сентября.

Очевидцы утверждают, что пешеход переходил дорогу на красный свет светофора.

- Водитель ехал не быстро, не больше 40 км/ч, - написал один из пользователей паблика.

Ранее в Смоленске разыскивали свидетелей страшного ДТП: около 07.30 28 октября 2019 года на улице Нахимова водитель "Рено" не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в опору ЛЭП. Пассажир иномарки получила вред здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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