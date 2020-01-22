Под Смоленском нашли живой 14-летнюю девочку
Под Смоленском нашли живой ранее пропавшую 14-летнюю девочку. Об исчезновении ребенка стало известно вечером 21 января. ПСО "Сальвар" просил помочь найти Настю Андрееву из Ярцева. Через некоторое время после появления информации ребенок вышла на связь с родными.
По какой причине девочка так напугала родных, "сальваровцы" не разглашают.
Между тем, в Смоленской области продолжается расследование дела смоленского подростка Влада Бахова. История с исчезновение парня обрастает все новыми предположениями.
Накануне об исчезновении парня свою четвертую передачу показал Андрей Малахов. Также участники злополучной вечеринки прошли "Детектор лжи" Дмитрия Шепелева. Журналисты уверены: компания парня скрывают истину. Также о расследовании дела рассказал региональный следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU