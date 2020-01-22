2020-01-22T10:09:50+03:00
Происшествия

В Смоленской области четверо браконьеров убили молодую самку лося

Один из охотников ранее работал в правоохранительных органах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.
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Четверо смолян, один из которых являлся сотрудником правоохранительных органов, обвиняются в незаконной охоте, сообщила официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева. Браконьеры весной 2019 года застрелили молодую самку лося. Охотились мужчины в лесу у деревни Подвязье Гагаринского района.

- Обвиняемые приехали в лес на "Форде Фокусе", выследили животное и застрелили его. Потом разделились на две группы: двое обвиняемых остались на месте, а остальные уехали и спрятали огнестрельное оружие. Однако через несколько часов были задержаны сотрудниками полиции, - рассказала представитель следкома.

В результате незаконной охоты Департаменту Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 400 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее трое других браконьеров также убили лося. Мужчин задержали с поличным: звуки выстрелов услышал охотинспектор и вызвал полицию. Стражи порядка задержали водителя машины, на которой приехали браконьеры, а двое соучастников преступления пытались скрыться от полицейских в лесу, но тоже были задержаны.

По следам подозреваемых удалось обнаружить и место, где они пытались спрятать ружье, зарегистрированное на одного из задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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