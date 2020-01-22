В Смоленске прокуратура начала проверку стройки после ЧП

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:24:58+03:00

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В Смоленске прокуратура начала проверку стройки на улице Ново-Рославльская после того, как с 10 этажа недостроенного здания упала металлическая конструкция. Балка вылетела за пределы забора и приземлилась рядом с детской площадкой. По счастливой случайности в момент падения железной махины на улице никого не было.

Местные жители пишут в соцсетях, что строительные работы на объекте ранее запрещали по решению суда. Но потом возведение дома продолжилось с оговоркой, что будут соблюдены все меры безопасности.

- Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, - сообщил "КП" официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

Ранее нарушения были выявлены в СИЗО на проспекте Гагарина в Смоленске. Выяснилось, что подозреваемые и обвиняемые в преступлениях содержатся в условиях, которые не соответствуют нормам законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU