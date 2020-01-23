23 Янв. 2020 2020-01-23T09:28:11+03:00

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Новогодние елки готовят к отправке в Смоленское Поозерье, сообщает городская администрация. Деревья вывозят с мусорных площадок на переработку.

Сотрудники администрации напоминают: чтобы стать участником акции, нужно освободить свою ёлку от новогодней мишуры и оставить возле контейнеров.

Ранее представители властей сообщали, что деревья измельчат до щепы, которой отсыпят экотропы в нацпарке, а также будут использовать для защиты растений и как основу для нового растительного грунта. Перебывать ели и сосны будут на оборудовании муниципальных предприятий «Зеленстрой» и «Жилищник», также, возможно, привлекут силы бизнес-организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU