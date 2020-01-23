2020-01-23T13:03:13+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного ДТП с пешеходом

Водитель иномарки сбил женщину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного ДТП с пешеходом.В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного ДТП с пешеходом.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. 18 декабря около 07.25 на 375-м км автодороги «Брянск – Смоленск» водитель "Ниссана Ванетте" сбил женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.

- Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-38-50, 77-38-30 (отдел № 2 СУ УМВД России по г. Смоленску), - обратились представители пресс-службы регионального УМВД.

Ранее полицейские просили откликнуться очевидцев другой страшной аварии. 28 октября 2019 года на улице Нахимова водитель "Рено" не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП 27-летней молодой женщине, которая была пассажиром машины, причинен тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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