На Смоленщине учителя получат по миллиону рублей за работу на селе

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:03:01+03:00

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В Смоленской области учителя получат по миллиону рублей за работу на селе, сообщает пресс-служба обладминистрации. Но сначала нужно пройти конкурсный отбор и отработать в одной школе пять лет.

Отмечается, что новые возможности у педагогов появились благодаря тому, что регион вошел в президентскую программу «Земский учитель».

- В Смоленской области открыли сразу пять вакансий – в Велиже, в Смоленском, Краснинском, Новодугинском и Шумячском районах. Кстати, в конкурсе могут принять участие учителя не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием. Заявки принимаются до 15 апреля этого года на сайте zemteacher.edu.ru, - рассказали сотрудники администрации.

Ранее школам области передали 10 автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.

ИСТОЧНИК KP.RU