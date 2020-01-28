28 Янв. 2020 2020-01-28T13:06:01+03:00

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20 тонн подозрительного мяса задержали в Смоленской области, сообщает официальный представитель таможни Владимир Сафонов. Продукт перевозили две машины. Одна без документов ехала из Калининграда на Черкизовский мясоперерабатывающий завод через наш регион. Другая следовала из РБ.

- В двух машинах обнаружена подозрительная говядина. В ходе проверки ветеринарных документов инспекторы выявили, что в первой машине одно из представленных ветеринарных свидетельств аннулировано, а второе погашено. Во второй машине на мясе были не читаемые оттиски ветеринарных клейм, - сообщил представитель Смоленской таможни.

Оба автомобиля задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU