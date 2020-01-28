28 Янв. 2020 2020-01-28T13:54:54+03:00

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В Смоленске обсуждают возможности остановки «утечки» молока. В настоящее время закупку продукта у сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств региона осуществляют 59 заготовителей, однако, только 29 из них – местные молокоперерабатывающие предприятия. Остальные 30-ть – молочные заводы из других субъектов Федерации и организации-перекупщики.

– Это обусловлено, в первую очередь, близостью Смоленской области к Республике Беларусь, а также тем, что закупочная цена на молоко у местных предприятий за прошлый год составила, в среднем, 20 рублей 60 копеек. В то время как закупочная цена на молоко, предлагаемая молокоперерабатывающими предприятиями других регионов, зафиксирована на отметке 24 рубля 39 копеек. Таким образом, разница в закупочных ценах составляет более 3,5 рублей, – сообщает пресс-служба администрации региона.

И.о. начальника Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев предложил главе региона Алексею Островскому три варианта решения проблемы. Но, как выразился Алексей Островский, пока не ясно «насколько предложенные варианты приведут к кардинальному изменению ситуации и позволят оставлять молоко для переработки в регионе, а затем – продавать готовую продукцию в местных магазинах». Для решения вопроса губернатор намерен в ближайшее время встретиться с руководством компаний, которые занимаются одновременно и производством, и переработкой молока.

– Хочу услышать их мнение и понять, какие меры поддержки с нашей стороны будут наиболее оптимальными, – сказал глава региона.

Отметим, в 2020 году запланирован запуск новых производств – молочного комбината «Роса» в Смоленске, молочных цехов в Починковском районе, а также расширение и модернизация цеха сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Васьковский».

ИСТОЧНИК KP.RU