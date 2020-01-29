29 Янв. 2020 2020-01-29T08:38:34+03:00

«Квадра» будет устранять аварию на сетях

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Жители четырех улиц останутся без тепла и горячей воды в Смоленске, предупреждают сотрудники филиала ПАО «Квадра». Днем 28 января на сетях была обнаружена утечка теплоносителя.

Для устранения аварии коммунальщики вынуждены приостановить подачу тепла и горячей воды с 9.00 до 19.00 29 января по следующим адресам: ул. 25 Сентября, 16, Румянцева, 14, Трамвайному проезду, 3 и Хлебозаводскому переулку (дома 3, 3а, 7а, 9, 10, 11, 13, 18, 20).

Ранее стало известно, что в Смоленске с 1 февраля прекратится движение трамваев по улице Николаева. Первым делом, рабочие демонтируют рельсы и отремонтируют подземные коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU