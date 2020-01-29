29 Янв. 2020 2020-01-29T09:27:57+03:00

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Смоленский губернатор помог приобрести коляску инвалиду Ивану Гуторову, который ранее принял участие в акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба обладминистрации. Житель областного центра уже оценил качество и удобство нового средства передвижения.

В настоящее время Иван, являясь организатором общества больных рассеянным склерозом в Смоленске, через группу «Созидание» ВКонтакте помогает вернуться в активную жизнь тем, кого поразила болезнь.

Также в ходе неформальной беседы Алексей Островский предложил Ивану трудоустроиться в департамент занятости населения. И, если потребуется, работать удаленно. Смолянин поблагодарил губернатора, отметив, что для работы из дома у него есть все необходимое.

ИСТОЧНИК KP.RU