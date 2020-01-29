2020-01-29T09:41:49+03:00
Общество

Директором Лопатинского сада в Смоленске стал Максим Богданов

С бывшим руководителем Дмитрием Самохваловым расторгнут контракт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Директором Лопатинского сада в Смоленске стал Максим Богданов.Директором Лопатинского сада в Смоленске стал Максим Богданов.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Директором Лопатинского сада в Смоленске стал Максим Богданов, сообщает «КП-Смоленск». С бывшим руководителем Дмитрием Самохваловым расторгнут контракт.

О новом начальнике известно, что он ранее трудился в Смоленской областной Думе и в настоящее также возглавляет парк «Соловьиная роща».

Ранее «КП» сообщала об аресте бывшего начальника департамента по культуре. Чиновника подозревают в крупной растрате. Отмечалось, что в результате его действий парку «Соловьиная роща» был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей.

Напомним, Сергей Черняков был назначен на пост руководителя департамента в марте 2017 года. Он сменил Егора Филимонова, который проработал в должности год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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