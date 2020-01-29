29 Янв. 2020 2020-01-29T10:02:10+03:00

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38 классов 11 школ ушли на карантин в Смоленске, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора. Врачи зарегистрировали групповые заболевания ОРВИ. У пациентов обнаруживали «вирусы гриппа В, и вирусы не гриппозной этиологии».

По данным на 26 января, заболеваемость превышала пороговое значение на 3,1%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению увеличилось на 40,5%.

Эпидемиологи просят жителей региона избегать мест массового скопления людей, употреблять в пищу витамины, проветривать помещения и регулярно мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU