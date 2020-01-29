2020-01-29T10:02:10+03:00
Общество

38 классов 11 школ ушли на карантин в Смоленске

Врачи зарегистрировали групповые заболевания ОРВИ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

38 классов 11 школ ушли на карантин в Смоленске, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора. Врачи зарегистрировали групповые заболевания ОРВИ. У пациентов обнаруживали «вирусы гриппа В, и вирусы не гриппозной этиологии».

По данным на 26 января, заболеваемость превышала пороговое значение на 3,1%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению увеличилось на 40,5%.

Эпидемиологи просят жителей региона избегать мест массового скопления людей, употреблять в пищу витамины, проветривать помещения и регулярно мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске работает горячая линия «Ребенок в опасности»
Родители смоленского подростка прибыли на встречу с главой СКР
В Смоленске «юбилейные» объекты планируют достроить в 2020 году
38 классов 11 школ ушли на карантин в Смоленске
Директором Лопатинского сада в Смоленске стал Максим Богданов
Смоленский губернатор помог приобрести коляску инвалиду
Жители четырех улиц останутся без тепла и горячей воды в Смоленске
Движение трамваев по улице Николаева в Смоленске закроют до осени
Власти поздравили смолян, переживших блокаду Ленинграда
В Смоленске обсуждают возможности остановки «утечки» молока
20 тонн подозрительного мяса задержали в Смоленской области
В Смоленске арестовали бывшую сотрудницу Росреестра
В Смоленске посетитель парка бросил дымовую шашку в дом лебедей
Фильм про вампиров снимут в Смоленске
Смоленская полиция ищет добровольцев для поисков Влада Бахова
Жители Гагарина показали лису в городе
В Смоленске школы уходят на карантин
Парад для одного ветерана провели в Смоленске
Смоляне поддержали возвращение трамвая на улицу Дзержинского