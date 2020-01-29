2020-01-29T11:32:53+03:00
Общество

В Смоленске «юбилейные» объекты планируют достроить в 2020 году

Готовность детского центра в Соловьиной роще составляет 75%
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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«Юбилейные» объекты в Соловьиной роще планируют достроить в 2020 году, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Готовность детского эколого-биологического центра в Соловьиной роще составляет 75 процентов. Накануне объект посетили губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов.

В настоящее время в помещениях центра идут внутренние отделочные работы. Губернатор посоветовал градоначальнику выезжать на объект с внеплановыми проверками и понудить подрядчика к увеличению количества рабочих.

Ранее власти региона обсуждали практическое использование «юбилейного» объекта в Соловьиной роще. Планируется, что после завершения строительных работ там откроется площадка для занятий иппотерапией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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