2020-01-29T13:44:01+03:00
Общество

В Смоленской области железнодорожники реализуют экологический проект

Компания ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива ОАО «РЖД».Фото: из архива ОАО «РЖД».
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Пять экологических проектов планируется реализовать на МЖД в 2020 году, сообщает пресс-служба компании. Железнодорожники выполнят работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД. Также в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на полигоне Московской железной дороги запланирована реализация 5 экологических проектов, в том числе по реконструкции очистных сооружений эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная и локомотивного депо Бекасово.

В настоящее время на МЖД выполняется пилотный проект по реконструкции очистных сооружений локомотивного депо Курск на железнодорожной станции Курбакинская. Для его реализации был заключен ЕРС-контракт, который предполагает выполнение полного цикла работ – от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию – одной подрядной организацией. Это позволит сократить сроки выполнения мероприятий и повысить ответственность исполнителей.

В 2019 году в ходе экологических акций удалось снизить потребление электроэнергии более чем на 160 тыс. кВт ч, потребление топливно-энергетических ресурсов – на 33,8 тонны, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – на 5,7 тонны. Проведена уборка территорий общей площадью более 213 тыс. кв. м, ликвидировано 15 свалок, с которых вывезено около 257 тонн отходов.

В течение года железнодорожники высадили более 33 тыс. деревьев и кустарников. Так, в сентябре во время акции «Лес Победы» на станции Подмосковная ветераны и члены их семей посадили 27 именных деревьев в честь железнодорожников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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