2020-01-29T17:05:45+03:00
Спорт

В Дятьково пройдет 2 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»

Старты запланированы на 1 и 2 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: предоставлено организаторами.Фото: предоставлено организаторами.
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В селе Слободище Дятьковского района 1 и 2 февраля пройдут автоспортивные соревнования: второй этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубок STELS в категории ATV. Об этом сообщается «Вконтакте» в группе АСК «Мастер».

Организаторами мероприятия выступают автоспортивный клуб «Мастер» и Дятьковская районная администрация.

Заявки на участие принимаются до 2 февраля. С регламентом мероприятия можно ознакомиться здесь.

Порядок заездов на 1 февраля.

номинация Леди

класс ATV

класс 2000

класс 1400

класс 1600

Порядок заездов на 2 февраля

класс свободный

класс 1400 спорт

класс 1600 спорт

класс 4х4

- Восемь участников в каждой категории, набравшие максимальную сумму балов в отборочных этапах, смогут побороться в финале за призы и кубки от наших партнёров, - сообщают организаторы.

Напомним, первый этап зимней серии гонок прошел 11 и 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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