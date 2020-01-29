В Дятьково пройдет 2 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»
В селе Слободище Дятьковского района 1 и 2 февраля пройдут автоспортивные соревнования: второй этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубок STELS в категории ATV. Об этом сообщается «Вконтакте» в группе АСК «Мастер».
Организаторами мероприятия выступают автоспортивный клуб «Мастер» и Дятьковская районная администрация.
Заявки на участие принимаются до 2 февраля. С регламентом мероприятия можно ознакомиться здесь.
Порядок заездов на 1 февраля.
номинация Леди
класс ATV
класс 2000
класс 1400
класс 1600
Порядок заездов на 2 февраля
класс свободный
класс 1400 спорт
класс 1600 спорт
класс 4х4
- Восемь участников в каждой категории, набравшие максимальную сумму балов в отборочных этапах, смогут побороться в финале за призы и кубки от наших партнёров, - сообщают организаторы.
Напомним, первый этап зимней серии гонок прошел 11 и 12 января.
ИСТОЧНИК KP.RU