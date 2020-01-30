Глава СКР назначил проверку смоленских следователей
Александр Бастрыкин обратил внимание на «дело Бахова»
Фото: Следственный комитет России.
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Глава СКР Александр Бастрыкин назначил проверку смоленских следователей, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники центрального аппарата изучат, как 10 месяцев региональные коллеги расследовали «дело Бахова».
Напомним, днем 29 января на прием к главе ведомства приезжали родители подростка. И через некоторое время поступила информация об обнаружении тела предположительно разыскиваемого человека.
Выехавший на место поисков отчим сказал, что рядом с костями были кроссовки Влада.
ИСТОЧНИК KP.RU