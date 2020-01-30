Глава СКР назначил проверку смоленских следователей

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:19:51+03:00

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Глава СКР Александр Бастрыкин назначил проверку смоленских следователей, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники центрального аппарата изучат, как 10 месяцев региональные коллеги расследовали «дело Бахова».

Напомним, днем 29 января на прием к главе ведомства приезжали родители подростка. И через некоторое время поступила информация об обнаружении тела предположительно разыскиваемого человека.

Выехавший на место поисков отчим сказал, что рядом с костями были кроссовки Влада.

ИСТОЧНИК KP.RU