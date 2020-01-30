30 Янв. 2020 2020-01-30T08:52:11+03:00

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В Смоленске лагерь «Орленок» достроит новый подрядчик, сообщает пресс-служба обладминистрации. Прежний не мог уложиться в сроки и в конце декабря 2019 года с ним пришлось расторгнуть контракт. Работа нового подрядчика пока не вызывает нареканий и планируется, что лагерь будет достроен осенью 2020 года.

В настоящее время готовность объекта составляет 75-80 процентов. Отмечается, что строители приступили к внутренней отдел помещений.

Ранее стало известно, что рядом с Реадовским парком появится дорога. Новая проезжая часть пройдет между энергоинститутом и церковью и соединит новостройку с улицей Черняховского.

В настоящее время власти занимаются поиском средств для ее строительства. Стоимость работ оценивается в 28 млн рублей. Первым делом будет разработан проект планировки, затем пройдет межевание территории и подготовлена ПСД.

ИСТОЧНИК KP.RU