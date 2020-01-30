30 Янв. 2020 2020-01-30T09:16:41+03:00

В пристройке к школе №33 в Смоленске обнаружен брак. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В пристройке к школе №33 в Смоленске обнаружен брак. Эксперты ОНФ выявили ряд вопиющих нарушений во время очередной проверки объекта. В частности, «фронтовики» обратили внимание на мокрые стены и подвал, отваливающуюся штукатурку, отсутствие доводчиков на дверях и др.

– Отвод дождевых вод осуществляется на козырьки здания, которые оборудованы некачественно: во время осадков вода льется на головы входящих людей и на входной пандус, – отметили представители ОНФ. – А качество завезенных стульев не выдерживает никакой критики.

Представители фронта направили очередное письмо на устранение недостатков и просят не вводить объект в строй, пока не будут исправлены недоделки.

Ранее стало известно, что лагерь «Орленок» достроит новый подрядчик. Сдать объект планируют в третьем квартале 2020 года. Также к этому времени планируют завершить работы в детском центре на проспекте Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU