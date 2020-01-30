2020-01-30T10:22:36+03:00
Общество

Жители трех улиц останутся без холодной воды в Смоленске

В центре столицы региона «Горводоканал» проведет ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Жители трех улиц останутся без холодной воды: в центре столицы региона «Горводоканал» проведет ремонтные работы. По сообщению сотрудников коммунального предприятия, подача воды прекратится после 10.00.

В зону отключения попали: ул. Дзержинского, д. 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 19, пер. Чуриловский, д. 1, 1а, пр-т Гагарина, д. 2. О сроках окончания ремонта не сообщается.

Между тем, коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды. Водовоз будет обслуживать по заявкам, телефон для справок: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее сообщалось об аварии на сетях «Квадры». Из-за утечки теплоносителя жители четырех улиц были отключены от воды и тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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