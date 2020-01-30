2020-01-30T12:27:51+03:00
Происшествия

В Смоленске у посетителя СИЗО нашли наркотик

Мужчина пытался передать посылку для осужденного, ранее совершившего убийство
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УФСИН России по Смоленской области.Фото: УФСИН России по Смоленской области.
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В Смоленске у посетителя СИЗО нашли наркотик, рассказала начальник пресс-службы УФСИН России по Смоленской области Валентина Солодчук. Мужчина пытался передать посылку для осужденного, ранее совершившего убийство, и в настоящее время находящемуся на лечении в туберкулезно-легочном отделении Психиатрической больницы, расположенной на территории исправительного учреждения.

Сильнодействующий препарат весом в один грамм был спрятан в чернослив, который лежал в пакете с овсяной кашей и другими сухофруктами.

Обнаружили «запрещенку» сотрудники дежурной смены СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области при досмотре передачи. В отношении жителя Ярцева возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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