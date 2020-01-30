30 Янв. 2020 2020-01-30T12:55:54+03:00

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В Смоленске изменились требования на получение соцвычета на лечение, сообщает пресс-служба регионального ФНС. Законодатель утвердил новые требования к медикаментам, закрепив право плательщика на получение преференции по НДФЛ не только по расходам, понесенным непосредственно на само лечение, но и по затратам на покупку в налоговом периоде всех лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных врачом.

Если ранее налоговый вычет по расходам на лекарственные препараты можно было получить при условии указания этих препаратов в специальном перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации, то законом от 17.06.2019 N 147-ФЗ норма скорректирована. Из нее следует, что начиная с налогового периода 2019 года вычет можно получить в связи с покупкой любого лекарства, назначенного пациенту лечащим врачом.

Подтверждают право налогоплательщика на вычет рецептурные бланки формы 107-1/у, утвержденные Приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н, и выписанные врачом в двух экземплярах. Один бланк предоставляется в аптечную организацию для получения лекарственных средств, второй - в налоговую инспекцию для получения права на вычет. Фактические расходы на покупку препаратов налогоплательщик подтверждает товарными и кассовыми чеками организации, продавшей препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU