30 Янв. 2020 2020-01-30T14:12:37+03:00

Мужчина пытался скрыться от полицейских и съехал в озеро

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В Смоленске вынесут приговор водителю машины, из-за которого погиб пассажир, сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков.

Ночью 1 апреля 2019 года нетрезвый мужчина пытался скрыться от полицейских и съехал в Александровское озеро. Пассажир машины, который ехал с ним на переднем сиденье, утонул.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Смоленской области на ходу загорелся грузовик с песком. Водитель чудом не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU