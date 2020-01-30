В Смоленске вынесут приговор водителю машины, из-за которого погиб пассажир
Мужчина пытался скрыться от полицейских и съехал в озеро
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске вынесут приговор водителю машины, из-за которого погиб пассажир, сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков.
Ночью 1 апреля 2019 года нетрезвый мужчина пытался скрыться от полицейских и съехал в Александровское озеро. Пассажир машины, который ехал с ним на переднем сиденье, утонул.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Смоленской области на ходу загорелся грузовик с песком. Водитель чудом не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU