30 Янв. 2020 2020-01-30T14:23:38+03:00

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Смолянка получила травму, оказавшись зажатой дверьми троллейбуса, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Инцидент произошел в 08.15 29 января на улице Кирова.

Водитель троллейбуса, курсирующего по второму маршруту, не посмотрел зашли ли все пассажиры в салон, закрыл двери и начал выезжать из заездного кармана остановки.

- Женщина пыталась освободиться и выпала из салона на асфальт. 39-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу, - сообщили в полиции.

Ранее стало известно, что дело в отношении водителя, из-за которого погиб пассажир, передали в суд. Напомним, ночью 1 апреля 2019 года нетрезвый мужчина пытался скрыться от полицейских и съехал в Александровское озеро. Пассажир машины, который ехал с ним на переднем сиденье, утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU