2020-01-31T08:58:03+03:00
Общество

Капремонт трех улиц частично ограничит движение транспорта в Смоленске

Ремонт дорог будут производиться при наступлении благоприятных погодных условий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива администрации Смоленска.Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

Капремонт трех улиц частично ограничит движение транспорта в Смоленске, сообщает городская администрация. Некоторые изменения произойдут уже завтра, 1 февраля.

Автомобилистам стоит заранее продумать как объезжать участок дороги на Николаева - от проспекта Гагарина до улицы Багратиона. Так же, как ранее писала «КП», там же прекращается движение трамваев.

Ограничения вводятся с апреля и на участке по улице Кутузова - от Фрунзе до памятника «Танк Т-34» - и по Мало-Краснофлотской - от дома 74 по улице Большая Краснофлотская до дома 104 по улице Мало-Краснофлотской.

Сообщается. что ремонтные работы, ориентировочно, закончатся осенью.

Также, как стало известно ранее, в Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога. Новая проезжая часть пройдет между энергоинститутом и церковью и соединит новостройку с улицей Черняховского.

В настоящее время власти занимаются поиском средств для строительства дороги. Ее стоимость составит 28 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24