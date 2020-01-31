31 Янв. 2020 2020-01-31T08:58:03+03:00

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Капремонт трех улиц частично ограничит движение транспорта в Смоленске, сообщает городская администрация. Некоторые изменения произойдут уже завтра, 1 февраля.

Автомобилистам стоит заранее продумать как объезжать участок дороги на Николаева - от проспекта Гагарина до улицы Багратиона. Так же, как ранее писала «КП», там же прекращается движение трамваев.

Ограничения вводятся с апреля и на участке по улице Кутузова - от Фрунзе до памятника «Танк Т-34» - и по Мало-Краснофлотской - от дома 74 по улице Большая Краснофлотская до дома 104 по улице Мало-Краснофлотской.

Сообщается. что ремонтные работы, ориентировочно, закончатся осенью.

Также, как стало известно ранее, в Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога. Новая проезжая часть пройдет между энергоинститутом и церковью и соединит новостройку с улицей Черняховского.

В настоящее время власти занимаются поиском средств для строительства дороги. Ее стоимость составит 28 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU