Капремонт трех улиц частично ограничит движение транспорта в Смоленске
Капремонт трех улиц частично ограничит движение транспорта в Смоленске, сообщает городская администрация. Некоторые изменения произойдут уже завтра, 1 февраля.
Автомобилистам стоит заранее продумать как объезжать участок дороги на Николаева - от проспекта Гагарина до улицы Багратиона. Так же, как ранее писала «КП», там же прекращается движение трамваев.
Ограничения вводятся с апреля и на участке по улице Кутузова - от Фрунзе до памятника «Танк Т-34» - и по Мало-Краснофлотской - от дома 74 по улице Большая Краснофлотская до дома 104 по улице Мало-Краснофлотской.
Сообщается. что ремонтные работы, ориентировочно, закончатся осенью.
Также, как стало известно ранее, в Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога. Новая проезжая часть пройдет между энергоинститутом и церковью и соединит новостройку с улицей Черняховского.
В настоящее время власти занимаются поиском средств для строительства дороги. Ее стоимость составит 28 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU