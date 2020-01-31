2020-01-31T09:48:13+03:00
Общество

Руководитель смоленского «Сальвара» рассказал о поисках Влада Бахова

Раньше до места обнаружения останков человека поисковики не доходили, признался Юрий Василевич
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео ВКонтакте.Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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Руководитель смоленского «Сальвара» Юрий Василевич рассказал о поисках Влада Бахова. В своем видеобращении, опубликованном в группе поисков ВКонтакте, глава отряда рассказал, как искали парня 29 января, чтобы прекратить поток домыслов, который льется в соцсетях.

«Сальваровец» отметил, что на место выехали 36 добровольцев, при этом большинство не были членами отряда.

- Группа, которая нашла останки, передала по средству связи, что они уперлись в болото, которое нужно обходить. Пока мы обсуждали как это сделать, один из участков в канале увидел кроссовок. Мы попросили описать его. А тем временем, другой обратил внимание, что наступил на кость…, - рассказал Юрий Василевич, добавив, что останки не были растасканы животными, и что раньше до этого места поисковики не доходили из-за проблемной местности – территория сильно затоплена.

Руководитель отряда признался, что обнаружить останки человека помогла случайность – перед болотом остановился руководитель групп. Если бы не преграда, добровольцы бы прошли мимо.

Во второй части видео Юрий Василевич полностью опроверг версию с подкидыванием костей. И прокомментировал напады в сторону участников группы. Посмотреть видеообращение можно здесь.

Между тем, останки человека отправлены на экспертизу, которая точно определит кому они они принадлежат. Больше о поисках здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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