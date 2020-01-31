2020-01-31T10:21:58+03:00
Происшествия

В Смоленске машина на скорости влетела в столб

Иномарка получила серьезные повреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске машина на скорости влетела в столб, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло около десяти утра 31 января на улице Аптечной. Об обстоятельствах происшествия не сообщается.

На фотографии видно, что иномарка получила серьезные повреждения. Пострадал ли кто-то из людей, неизвестно.

Участники группы отмечают, что аварии на этом участке дороги происходят довольно часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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