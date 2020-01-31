2020-01-31T12:43:25+03:00
Общество

Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку на улице Николаева

Жители района пожаловались на ямы и ухабы, которые приходится преодолевать по пути на остановку транспорта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку от домов 85, 83 по улице Николаева до остановочного пункта. Жители района отметили, что состояние тротуара уже износилось и требует обновления. С просьбой они обратились к главе города Андрею Борисову.

Во время обсуждения выяснилось, что земля принадлежит Минобороны, но регулярно убирается городскими службами.

По поручению главы города, в ближайшее время сотрудники администрации проработают вопрос передачи участка в муниципальную собственность и только потом можно будет говорить о благоустройстве.

Ранее также стало известно, в районе Реадовского парка появится новая дорога к жилому микрорайону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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