Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку на улице Николаева
Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку от домов 85, 83 по улице Николаева до остановочного пункта. Жители района отметили, что состояние тротуара уже износилось и требует обновления. С просьбой они обратились к главе города Андрею Борисову.
Во время обсуждения выяснилось, что земля принадлежит Минобороны, но регулярно убирается городскими службами.
По поручению главы города, в ближайшее время сотрудники администрации проработают вопрос передачи участка в муниципальную собственность и только потом можно будет говорить о благоустройстве.
Ранее также стало известно, в районе Реадовского парка появится новая дорога к жилому микрорайону.
ИСТОЧНИК KP.RU