Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку на улице Николаева

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:43:25+03:00

Жители района пожаловались на ямы и ухабы, которые приходится преодолевать по пути на остановку транспорта

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Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку от домов 85, 83 по улице Николаева до остановочного пункта. Жители района отметили, что состояние тротуара уже износилось и требует обновления. С просьбой они обратились к главе города Андрею Борисову.

Во время обсуждения выяснилось, что земля принадлежит Минобороны, но регулярно убирается городскими службами.

По поручению главы города, в ближайшее время сотрудники администрации проработают вопрос передачи участка в муниципальную собственность и только потом можно будет говорить о благоустройстве.

Ранее также стало известно, в районе Реадовского парка появится новая дорога к жилому микрорайону.

ИСТОЧНИК KP.RU