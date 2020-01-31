Президент России настаивает на прямой коммуникации власти и людей

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:06:15+03:00

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Президент страны Владимир Путин призвал власти вести прямой диалог с людьми, в том числе и через интернет.

В качестве примера руководитель страны рассказал о круглосуточной работе Центра управления при Правительстве Московской области, где круглосуточно трудятся более ста сотрудников региональных ведомств и министерств. Сообщается, что его работники постоянно держат руку на пульсе, собирая и анализируя данные из всех сфер жизни региона. По словам главы государства, эта практика будет тиражирована во всех регионах.

Между тем, Смоленская область активно использует систему «Инцидент-Менеджмент», сообщает пресс-служба администрации региона. Сервис помогает отслеживать запросы граждан и реагировать на них. Кроме того, представители пресс-службы губернатора предлагают писать комментарии в официальных пабликах, отправлять свои вопросы и предложения в сообщения группы.

- С декабря 2018 года системой «Инцидент-менеджмент» было обработано свыше 11 тысяч сообщений смолян: за год благодаря обращениям закрывались люки, сбивались сосульки, менялись лампочки, убиралась территория, регулировалась недобросовестная работа коммунальщиков. Помимо этого сотни людей получили консультацию и теперь точно знают, куда звонить, если отключили свет или воду. По отчетам специалистов можно было следить, как осуществляется ремонт моста в Сафонове, подрядчики доделывают тротуары в Шумячах и Вязьме. Особые случаи попадали под личный контроль Губернатора Смоленской области Алексея Островского, который, реагируя на обращения граждан, выезжал в муниципальные образования и решал проблему на месте, - прокомментировали сотрудники администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU