2020-01-31T15:42:03+03:00
Общество

23 бокса подготовили в Смоленске для пациентов с коронаровирусом

Госпитализировать больных будут в Клиническую больницу № 1
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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23 бокса подготовили в Смоленске для пациентов, у которых заподозрят коронаровирусную инфекцию. Госпитализировать больных будут в Клиническую больницу № 1, сообщает пресс-служба областной администрации.

Также отмечается, что уже сегодня в учреждении есть все необходимые лекарства, препараты для дезинфекции и средства индивидуальной защиты персонала.

- Медработники прошли обучение по вопросам диагностики, профилактики и лечения коронаровирусной инфекции. Также разработаны алгоритмы действий медицинского персонала при поступлении больного с подозрением на вирус 2019-nCoV, - подчеркнули сотрудники пресс-службы.

Ранее «КП» сообщала о том, что 38 классов 11 школ ушли на карантин в Смоленске. Врачи зарегистрировали групповые заболевания ОРВИ. У пациентов обнаруживали «вирусы гриппа В, и вирусы не гриппозной этиологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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